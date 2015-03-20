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Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes

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Albergue A Cabana do avó Peuto

Dispoñible sen conexión
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Albergue de güemes

Rúa o Albergue nº 323. CP 39191
Güemes (Cantabria)

942 62 11 22

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago (ver observacións)

Persoa encargada de atender o albergue: Pai Ernesto e hospitaleros voluntarios

Observacións: Os custos do mantemento do albergue son integramente sufragados coas contribucións responsables que achegan todas as persoas (peregrinos e non peregrinos que utilizan as instalacións do Albergue). Non hai ningunha institución nin organismo, oficial nin privado, que colaboren economicamente co albergue. Dispón dunha ampla biblioteca. No ano 2012 pasaron 6.834 peregrinos de 70 países diferentes.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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