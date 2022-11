Albergue A Cabana do avó Peuto

Rúa o Albergue nº 323. CP 39191

Güemes (Cantabria) 942 62 11 22

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago (ver observacións)

Persoa encargada de atender o albergue: Pai Ernesto e hospitaleros voluntarios

Observacións: Os custos do mantemento do albergue son integramente sufragados coas contribucións responsables que achegan todas as persoas (peregrinos e non peregrinos que utilizan as instalacións do Albergue). Non hai ningunha institución nin organismo, oficial nin privado, que colaboren economicamente co albergue. Dispón dunha ampla biblioteca. No ano 2012 pasaron 6.834 peregrinos de 70 países diferentes.