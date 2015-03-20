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Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes

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Alberg La Cabanya de l'avi Peuto

Disponible sense connexió
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Albergue de güemes

Calli l'Alberg nº 323. CP 39191
Güemes (Cantàbria)

942 62 11 22

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago (veure observacions)

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pare Ernesto i hospitaleros voluntaris

Observacions: Els costos del manteniment de l'alberg són íntegrament sufragats amb les contribucions responsables que aporten totes les persones (pelegrins i no pelegrins que utilitzen les instal·lacions de l'Alberg). No hi ha cap institució ni organisme, oficial ni privat, que col·laborin econòmicament amb l'alberg. Disposa d'una àmplia biblioteca. L'any 2012 han passat 6.834 pelegrins de 70 països diferents.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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