Alberg La Cabanya de l'avi Peuto

Calli l'Alberg nº 323. CP 39191

Güemes (Cantàbria) 942 62 11 22

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago (veure observacions)

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pare Ernesto i hospitaleros voluntaris

Observacions: Els costos del manteniment de l'alberg són íntegrament sufragats amb les contribucions responsables que aporten totes les persones (pelegrins i no pelegrins que utilitzen les instal·lacions de l'Alberg). No hi ha cap institució ni organisme, oficial ni privat, que col·laborin econòmicament amb l'alberg. Disposa d'una àmplia biblioteca. L'any 2012 han passat 6.834 pelegrins de 70 països diferents.