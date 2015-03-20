Albergue La Cabaña del abuelo Peuto
Calle el Albergue nº 323. CP 39191
Güemes (Cantabria)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago (ver observaciones)
Persona encargada de atender el albergue: Padre Ernesto y hospitaleros voluntarios
Observaciones: Los costes del mantenimiento del albergue son íntegramente sufragados con las contribuciones responsables que aportan todas las personas (peregrinos y no peregrinos que utilizan las instalaciones del Albergue). No hay ninguna institución ni organismo, oficial ni privado, que colaboren económicamente con el albergue. Dispone de una amplia biblioteca. En el año 2012 han pasado 6.834 peregrinos de 70 países diferentes.
Camino del Norte
Etapa de Laredo a Güemes
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