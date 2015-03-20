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Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes

Albergue La Cabaña del abuelo Peuto

Disponible sin conexión
275
147
Albergue de güemes

Calle el Albergue nº 323. CP 39191
Güemes (Cantabria)

942 62 11 22

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago (ver observaciones)

Persona encargada de atender el albergue: Padre Ernesto y hospitaleros voluntarios

Observaciones: Los costes del mantenimiento del albergue son íntegramente sufragados con las contribuciones responsables que aportan todas las personas (peregrinos y no peregrinos que utilizan las instalaciones del Albergue). No hay ninguna institución ni organismo, oficial ni privado, que colaboren económicamente con el albergue. Dispone de una amplia biblioteca. En el año 2012 han pasado 6.834 peregrinos de 70 países diferentes.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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