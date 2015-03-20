Albergue La Cabaña del abuelo Peuto

Calle el Albergue nº 323. CP 39191

Güemes (Cantabria) 942 62 11 22 [email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago (ver observaciones)

Persona encargada de atender el albergue: Padre Ernesto y hospitaleros voluntarios

Observaciones: Los costes del mantenimiento del albergue son íntegramente sufragados con las contribuciones responsables que aportan todas las personas (peregrinos y no peregrinos que utilizan las instalaciones del Albergue). No hay ninguna institución ni organismo, oficial ni privado, que colaboren económicamente con el albergue. Dispone de una amplia biblioteca. En el año 2012 han pasado 6.834 peregrinos de 70 países diferentes.