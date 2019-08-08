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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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Hartz Jaunaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Molinaseca oso

Real kalea 43
Molinasak

+034 661761970

Aterpetxearen jabegoa: Jose Manuel Miranda Rivas

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jabea, Jose Manuel Miranda

Oharrak: 24 orduko arreta Herriaren erdian dagoen egoera. Egur-labea eta artisau-ogia. Gosariak eskaintzen dituzte Herriaren doako mapa eta Free Tours egiteko aukera

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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