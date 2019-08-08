Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
Real kalea 43
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Hartz Jaunaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Real kalea 43
Molinasak
Aterpetxearen jabegoa: Jose Manuel Miranda Rivas
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jabea, Jose Manuel Miranda
Oharrak: 24 orduko arreta Herriaren erdian dagoen egoera. Egur-labea eta artisau-ogia. Gosariak eskaintzen dituzte Herriaren doako mapa eta Free Tours egiteko aukera
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 23
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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