Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
rúa Real 43
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Albergue Señor Oso
Dispoñible sen conexión
30
rúa Real 43
Molinaseca
Propiedade do albergue: Jose Manuel Miranda Rivas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Propietario
Persoa encargada de atender o albergue: O Propietario, Jose Manuel Miranda
Observacións: Atencion 24h.Situación no centro do pobo.Forno de leña e pan artesanal.Mapa gratuítos do pobo e opción de realizar Free Tours
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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