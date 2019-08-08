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Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Albergui Senyor Os

Disponible sense connexió
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Molinaseca oso

carrer Real 43
Molinaseca

+034 661761970

Propietat de l'alberg: Jose Manuel Miranda Rivas

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El Propietari

Persona encarregada d’atendre l'alberg: El Propietari, Jose Manuel Miranda

Observacions: Atencion 24h.Situació en el centre del poble.Forn de llenya i pa artesanal.Mapa gratuítos del poble i opció de realitzar Free Tours

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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