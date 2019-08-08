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Albergui Senyor Os
carrer Real 43
Molinaseca
Propietat de l'alberg: Jose Manuel Miranda Rivas
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El Propietari
Persona encarregada d’atendre l'alberg: El Propietari, Jose Manuel Miranda
Observacions: Atencion 24h.Situació en el centre del poble.Forn de llenya i pa artesanal.Mapa gratuítos del poble i opció de realitzar Free Tours
Camí Francès
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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