Albergue Señor Oso

calle Real 43

Molinaseca +034 661761970

Propiedad del albergue: Jose Manuel Miranda Rivas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Propietario

Persona encargada de atender el albergue: El Propietario, Jose Manuel Miranda

Observaciones: Atencion 24h. Situación en el centro del pueblo. Horno de leña y pan artesanal. Ofrecen desayunos Mapa gratuítos del pueblo y opción de realizar Free Tours