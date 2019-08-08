Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
calle Real 43
Albergue Señor Oso
Disponible sin conexión
115
calle Real 43
Molinaseca
Propiedad del albergue: Jose Manuel Miranda Rivas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Propietario
Persona encargada de atender el albergue: El Propietario, Jose Manuel Miranda
Observaciones: Atencion 24h. Situación en el centro del pueblo. Horno de leña y pan artesanal. Ofrecen desayunos Mapa gratuítos del pueblo y opción de realizar Free Tours
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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