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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue Señor Oso

Disponible sin conexión
11
5
Molinaseca oso

calle Real 43
Molinaseca

+034 661761970

Propiedad del albergue: Jose Manuel Miranda Rivas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Propietario

Persona encargada de atender el albergue: El Propietario, Jose Manuel Miranda

Observaciones: Atencion 24h. Situación en el centro del pueblo. Horno de leña y pan artesanal. Ofrecen desayunos Mapa gratuítos del pueblo y opción de realizar Free Tours

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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