Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
Lekua Paladingo 4. zk. - Valdaduno
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Goiko Palatina Jauregia Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Lekua Paladingo 4. zk. - Valdaduno
Reguerak
Aterpetxearen jabegoa: Familiarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tatyana Arango eta Miren Arantzazu Madrigal
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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