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Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

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Goiko Palatina Jauregia Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
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Villa palatina superior hostel

Lekua Paladingo 4. zk. - Valdaduno
Reguerak

(+34) 603 402500 (+34) 985 05 80 97

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Familiarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tatyana Arango eta Miren Arantzazu Madrigal

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 1

Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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