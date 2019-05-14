Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
Lloc Paladín Nº4 - Valduno
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Vila Palatina Superior Hostel
Disponible sense connexió
10
Lloc Paladín Nº4 - Valduno
Els Reguerons
Propietat de l'alberg: Familiar
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tatyana Arango i Mirin Arantzazu Madrigal
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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