Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
Lugar Paladín Nº4 - Valduno
Villa Palatina Superior Hostel
Disponible sin conexión
604
Lugar Paladín Nº4 - Valduno
Las Regueras
Propiedad del albergue: Familiar
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Tatyana Arango y Miren Arantzazu Madrigal
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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