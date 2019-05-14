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Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Villa Palatina Superior Hostel

Disponible sin conexión
60
4
Villa palatina superior hostel

Lugar Paladín Nº4 - Valduno
Las Regueras

(+34) 603 40 25 00 (+34) 985 05 80 97

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Familiar

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Tatyana Arango y Miren Arantzazu Madrigal

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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