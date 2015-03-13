Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Julián Campo Erromesaren plaza
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Gaucelmo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5090
Julián Campo Erromesaren plaza
Rabanal del Camino (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Astorgako Apezpikutza
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Confraternity of Saint James Elkarte Ingelesaren Ermandadea eta Bierzoko Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitale boluntarioek atenditua
Oharrak: Kanpin-denda txikietan kanpatzeko aukera dago belar eremu batean, baina bakarrik banakako erromesentzat, ez taldeentzat.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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