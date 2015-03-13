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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Gaucelmo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
509
0
10 albergue gaucelmo

Julián Campo Erromesaren plaza
Rabanal del Camino (Leon)

987 63 16 47

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Astorgako Apezpikutza

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Confraternity of Saint James Elkarte Ingelesaren Ermandadea eta Bierzoko Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitale boluntarioek atenditua

Oharrak: Kanpin-denda txikietan kanpatzeko aukera dago belar eremu batean, baina bakarrik banakako erromesentzat, ez taldeentzat.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
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