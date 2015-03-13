Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
Plaça del Pelegrí Julián Camp
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Alberg Gaucelmo
Disponible sense connexió
5090
Plaça del Pelegrí Julián Camp
Rabanal del Camí (León)
Propietat de l'alberg: Bisbat d'Astorga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germanor de l'Associació anglesa Confraternity of Saint James i l'Associació d'Amics del Camí de Santiago del Bierzo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Atès per hospitaleros voluntaris
Observacions: Possibilitat d'acampar en tendes de campanya petites en una zona d'herba, però solament per a pelegrins individuals, no per a grups.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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