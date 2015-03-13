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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg Gaucelmo

Disponible sense connexió
509
0
10 albergue gaucelmo

Plaça del Pelegrí Julián Camp
Rabanal del Camí (León)

987 63 16 47

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Bisbat d'Astorga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germanor de l'Associació anglesa Confraternity of Saint James i l'Associació d'Amics del Camí de Santiago del Bierzo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Atès per hospitaleros voluntaris

Observacions: Possibilitat d'acampar en tendes de campanya petites en una zona d'herba, però solament per a pelegrins individuals, no per a grups.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
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