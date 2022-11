Alberg Gaucelmo

Plaça del Pelegrí Julián Camp

Rabanal del Camí (León) 987 63 16 47 www.csj.org.uk

Propietat de l'alberg: Bisbat d'Astorga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germanor de l'Associació anglesa Confraternity of Saint James i l'Associació d'Amics del Camí de Santiago del Bierzo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Atès per hospitaleros voluntaris

Observacions: Possibilitat d'acampar en tendes de campanya petites en una zona d'herba, però solament per a pelegrins individuals, no per a grups.