Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Plaza del Peregrino Julián Campo
Albergue Gaucelmo
Disponible sin conexión
51860
Plaza del Peregrino Julián Campo
Rabanal del Camino (León)
Propiedad del albergue: Obispado de Astorga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermandad de la Asociación inglesa Confraternity of Saint James y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo
Persona encargada de atender el albergue: Atendido por hospitaleros voluntarios
Observaciones: Posibilidad de acampar en tiendas de campaña pequeñas en una zona de hierba, pero solo para peregrinos individuales, no para grupos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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