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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue Gaucelmo

Disponible sin conexión
518
60
10 albergue gaucelmo

Plaza del Peregrino Julián Campo
Rabanal del Camino (León)

987 63 16 47

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Obispado de Astorga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermandad de la Asociación inglesa Confraternity of Saint James y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo

Persona encargada de atender el albergue: Atendido por hospitaleros voluntarios

Observaciones: Posibilidad de acampar en tiendas de campaña pequeñas en una zona de hierba, pero solo para peregrinos individuales, no para grupos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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