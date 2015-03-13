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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue Gaucelmo

Dispoñible sen conexión
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10 albergue gaucelmo

Praza do Peregrino Julián Campo
Rabanal do Camiño (León)

987 63 16 47

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Bispado de Astorga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmandade da Asociación inglesa Confraternity of Saint James e a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Bierzo

Persoa encargada de atender o albergue: Atendido por hospitaleros voluntarios

Observacións: Posibilidade de acampar en tendas de campaña pequenas nunha zona de herba, pero só para peregrinos individuais, non para grupos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
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