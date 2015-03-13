Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Praza do Peregrino Julián Campo
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Albergue Gaucelmo
Dispoñible sen conexión
5080
Praza do Peregrino Julián Campo
Rabanal do Camiño (León)
Propiedade do albergue: Bispado de Astorga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmandade da Asociación inglesa Confraternity of Saint James e a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Bierzo
Persoa encargada de atender o albergue: Atendido por hospitaleros voluntarios
Observacións: Posibilidade de acampar en tendas de campaña pequenas nunha zona de herba, pero só para peregrinos individuais, non para grupos.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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