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Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa

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Frisiako Itsaso Pentsioa

Konexiorik gabe erabilgarri
8
0

Brea kalea, 36
A Brea (Concello de O Pino)

981502806

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Zenb.

Oharrak: Lehen, The way Hostel aterpetxea, 2021eko abuztutik aurrera, Frisia Gosarietarako Pensión Mar izango da goizeko 6etatik aurrera, kafetegi eta jatetxe zerbitzua. Taxi zerbitzua. 4 km-ra dagoen O Pedrouzora doan joateko aukera ematen du jabetzak. Kanpoaldean igerileku klimatizatua dago, etzaulkiekin eta atsedenerako besaulkiekin. Maskotak onartzen dira. Bizikletak garbitzeko eremua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arzua - Pedrouzo etapa Etapa 30

Arzua - Pedrouzo etapa

km 19,1
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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