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Frisiako Itsaso Pentsioa
Brea kalea, 36
A Brea (Concello de O Pino)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Zenb.
Oharrak: Lehen, The way Hostel aterpetxea, 2021eko abuztutik aurrera, Frisia Gosarietarako Pensión Mar izango da goizeko 6etatik aurrera, kafetegi eta jatetxe zerbitzua. Taxi zerbitzua. 4 km-ra dagoen O Pedrouzora doan joateko aukera ematen du jabetzak. Kanpoaldean igerileku klimatizatua dago, etzaulkiekin eta atsedenerako besaulkiekin. Maskotak onartzen dira. Bizikletak garbitzeko eremua.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak