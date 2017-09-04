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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Pensión Mar de Frisia

Dispoñible sen conexión
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A Brea, 36
A Brea (Concello do Pino)

981502806

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Nito

Observacións: Antes Albergue The way Hostel, desde agosto 2021 cambio a Pensión Mar de Frisia Almorzos desde as 6 da mañá, servizo de cafetaría e restaurante. Servizo de taxi. A propiedade facilita gratuitamente o desprazamento a Ou Pedrouzo que se atopa a 4 km. Habilitada na zona exterior piscina climatizada con tumbonas e cadeiras de brazos de descanso. Admítense mascotas. Zona lavado de bicicletas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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