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Pensió Mar de Frísia
A Brea, 36
A Brea (Concello d'O Pi)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nito
Observacions: Abans Alberg The way Hostel, des d'agost 2021 canvi a Pensió Mar de Frisona Desdejunis des de les 6 del matí, servei de cafeteria i restaurant. Servei de taxi. La propietat facilita gratuïtament el desplaçament a O Pedrouzo que es troba a 4 km. Habilitada en la zona exterior piscina climatitzada amb gandules i butaques de descans. S'admeten mascotes. Zona rentat de bicicletes.
Camí Francès
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
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