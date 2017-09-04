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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Pensión Mar de Frisia

Disponible sin conexión
15
2

A Brea, 36
A Brea (Concello de O Pino)

981502806

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Nito

Observaciones: Antes Albergue The way Hostel, desde agosto 2021 cambio a Pensión Mar de Frisia Desayunos desde las 6 de la mañana, servicio de cafetería y restaurante. Servicio de taxi. La propiedad facilita gratuitamente el desplazamiento a O Pedrouzo que se encuentra a 4 km. Habilitada en la zona exterior piscina climatizada con tumbonas y sillones de descanso. Se admiten mascotas. Zona lavado de bicicletas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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