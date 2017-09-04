Pensión Mar de Frisia
A Brea, 36
A Brea (Concello de O Pino)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Nito
Observaciones: Antes Albergue The way Hostel, desde agosto 2021 cambio a Pensión Mar de Frisia Desayunos desde las 6 de la mañana, servicio de cafetería y restaurante. Servicio de taxi. La propiedad facilita gratuitamente el desplazamiento a O Pedrouzo que se encuentra a 4 km. Habilitada en la zona exterior piscina climatizada con tumbonas y sillones de descanso. Se admiten mascotas. Zona lavado de bicicletas.
Camino Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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