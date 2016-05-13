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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

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Finistellae aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
543
0
Albergue finistellae

Manuel Lago Pais kalea, 7
Fisterra (Coruña)

637 821 296

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Estrella Rivera Marcote

Oharrak: Solairu bakoitzak 10 oheko bi solairu ditu (5 ohatze). Aterpetxea elbarrientzat egokituta dago. Eskailerak igotzeko plataforma elektrikoa du. Fisterrako alde zaharrean dago, Riveira hondartzatik 100 metrora eta Corbeiro hondartzatik 200 metrora. Aterpetxetik 100 metrora, jabeek pentsio bat dute, hiru logela dituena (senar-emazteentzat edo banakoentzat), logela bikoitz bat, logela hirukoitz bat eta logela laukoitz bat, guztiek komuna eta guzti.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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