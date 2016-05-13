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Finistellae aterpetxea
Manuel Lago Pais kalea, 7
Fisterra (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Estrella Rivera Marcote
Oharrak: Solairu bakoitzak 10 oheko bi solairu ditu (5 ohatze). Aterpetxea elbarrientzat egokituta dago. Eskailerak igotzeko plataforma elektrikoa du. Fisterrako alde zaharrean dago, Riveira hondartzatik 100 metrora eta Corbeiro hondartzatik 200 metrora. Aterpetxetik 100 metrora, jabeek pentsio bat dute, hiru logela dituena (senar-emazteentzat edo banakoentzat), logela bikoitz bat, logela hirukoitz bat eta logela laukoitz bat, guztiek komuna eta guzti.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
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