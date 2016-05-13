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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg Finistellae

Disponible sense connexió
543
0
Albergue finistellae

C/ Manuel Lago Pais, 7
Fisterra (la Corunya)

637 821 296

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estrella Rivera Marcote

Observacions: Serveixen desdejunis a 3,5 euros. L'alberg està adaptat a minusvàlids. Compta amb una plataforma elèctrica per a pujar les escales. Es troba en el centre històric de Fisterra, a 100 metres de la platja de la Riveira i a 200 de la platja de Corbeiro. A 100 metres de l'alberg els amos regenten una pensió amb tres habitacions de matrimoni o individuals, una habitació doble, una habitació triple i una quàdruple, totes amb bany inclòs.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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