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Alberg Finistellae
C/ Manuel Lago Pais, 7
Fisterra (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estrella Rivera Marcote
Observacions: Serveixen desdejunis a 3,5 euros. L'alberg està adaptat a minusvàlids. Compta amb una plataforma elèctrica per a pujar les escales. Es troba en el centre històric de Fisterra, a 100 metres de la platja de la Riveira i a 200 de la platja de Corbeiro. A 100 metres de l'alberg els amos regenten una pensió amb tres habitacions de matrimoni o individuals, una habitació doble, una habitació triple i una quàdruple, totes amb bany inclòs.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapa d'Olveiroa a Fisterra
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