Albergue Finistellae

C/ Manuel Lago Pais, 7

Fisterra (A Coruña) 637 821 296 www.finistellae.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Estrela Rivera Marcote

Observacións: Serven almorzos a 3,5 euros. O albergue está adaptado a minusválidos. Conta cunha plataforma eléctrica para subir as escaleiras. Atópase no centro histórico de Fisterra, a 100 metros da praia da Riveira e a 200 da praia de Corbeiro. A 100 metros do albergue os donos rexentan unha pensión con tres habitacións de matrimonio ou individuais, unha habitación dobre, unha habitación tripla e unha cuádrupla, todas con baño incluído.