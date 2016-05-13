Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Finistellae
C/ Manuel Lago Pais, 7
Fisterra (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Estrela Rivera Marcote
Observacións: Serven almorzos a 3,5 euros. O albergue está adaptado a minusválidos. Conta cunha plataforma eléctrica para subir as escaleiras. Atópase no centro histórico de Fisterra, a 100 metros da praia da Riveira e a 200 da praia de Corbeiro. A 100 metros do albergue os donos rexentan unha pensión con tres habitacións de matrimonio ou individuais, unha habitación dobre, unha habitación tripla e unha cuádrupla, todas con baño incluído.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Olveiroa a Fisterra
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo