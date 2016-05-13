Albergue Finistellae

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Estrella Rivera Marcote

Observaciones: Tiene dos plantas de 10 camas cada planta( 5 literas) El albergue está adaptado a minusválidos. Cuenta con una plataforma eléctrica para subir las escaleras. Se encuentra en el casco histórico de Fisterra, a 100 metros de la playa de la Riveira y a 200 de la playa de Corbeiro. A 100 metros del albergue los dueños regentan una pensión con tres habitaciones de matrimonio o individuales, una habitación doble, una habitación triple y una cuádruple, todas con baño incluido.