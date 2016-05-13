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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue Finistellae

Disponible sin conexión
549
36
Albergue finistellae

C/ Manuel Lago Pais, 7
Fisterra (A Coruña)

637 821 296

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Estrella Rivera Marcote

Observaciones: Tiene dos plantas de 10 camas cada planta( 5 literas) El albergue está adaptado a minusválidos. Cuenta con una plataforma eléctrica para subir las escaleras. Se encuentra en el casco histórico de Fisterra, a 100 metros de la playa de la Riveira y a 200 de la playa de Corbeiro. A 100 metros del albergue los dueños regentan una pensión con tres habitaciones de matrimonio o individuales, una habitación doble, una habitación triple y una cuádruple, todas con baño incluido.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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