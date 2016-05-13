Albergue Finistellae
C/ Manuel Lago Pais, 7
Fisterra (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Estrella Rivera Marcote
Observaciones: Tiene dos plantas de 10 camas cada planta( 5 literas) El albergue está adaptado a minusválidos. Cuenta con una plataforma eléctrica para subir las escaleras. Se encuentra en el casco histórico de Fisterra, a 100 metros de la playa de la Riveira y a 200 de la playa de Corbeiro. A 100 metros del albergue los dueños regentan una pensión con tres habitaciones de matrimonio o individuales, una habitación doble, una habitación triple y una cuádruple, todas con baño incluido.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapa de Olveiroa a Fisterra
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