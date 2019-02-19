Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa
Calia kalea 7
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Fidel etxeko oporretako etxebizitza
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Calia kalea 7
Las Campas-Piñera (Castropol)
Aterpetxearen jabegoa: Fidel Fernández Lastra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Fernández Oroza
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 26
Karitatetik Ribadeora etapa
km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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