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Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo

Vivienda Vacacional Casa Fidel

Disponible sin conexión
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Albergue casa fidel

C/ Caleya Nº7
Las Campas - Piñera (Castropol)

676569305

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Fidel Fernández Lastra

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Isabel Fernández Oroza

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 26

Etapa de La Caridad a Ribadeo

km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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