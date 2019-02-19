Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo
C/ Caleya Nº7
Vivienda Vacacional Casa Fidel
Disponible sin conexión
50
C/ Caleya Nº7
Las Campas - Piñera (Castropol)
Propiedad del albergue: Fidel Fernández Lastra
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Isabel Fernández Oroza
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de La Caridad a Ribadeo
km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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