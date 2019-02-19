Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo
C/ Caleya Nº7
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Vivenda Vacacional Casa Fidel
Dispoñible sen conexión
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C/ Caleya Nº7
Cámpalas - Piñera (Castropol)
Propiedade do albergue: Fidel Fernández Lastra
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Fernández Oroza
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa da Caridade a Ribadeo
km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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