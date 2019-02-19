Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo
C/ Caleya Nº7
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Habitatge Vacacional Casa Fidel
Disponible sense connexió
10
C/ Caleya Nº7
Les Campas - Piñera (Castropol)
Propietat de l'alberg: Fidel Fernández Llastra
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Fernández Oroza
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de la Caritat a Ribadeo
km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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