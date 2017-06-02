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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Ezpeleku aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
Albergue ezpeleku

San Martin kalea, 3
Ilarratz

948 30 47 21, 696 808 894

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa eta Javier

Oharrak: 4,5 euroko gosaria: laranja-zukua, kafea, esnea, tea edo kakaoa, ogi txigortua gurinarekin eta marmeladarekin, etxeko bizkotxoa eta fruta almibarretan. Herrian ez dago zerbitzurik, baina nahi duen erromesa Zubiriraino eramaten dute autoz.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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