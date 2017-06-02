Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
San Martin kalea, 3
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Ezpeleku aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
San Martin kalea, 3
Ilarratz
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa eta Javier
Oharrak: 4,5 euroko gosaria: laranja-zukua, kafea, esnea, tea edo kakaoa, ogi txigortua gurinarekin eta marmeladarekin, etxeko bizkotxoa eta fruta almibarretan. Herrian ez dago zerbitzurik, baina nahi duen erromesa Zubiriraino eramaten dute autoz.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak