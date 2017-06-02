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Alberg Ezpeleku
C/ Sant Martí, 3
Ilarratz
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa i Javier
Observacions: Desayuno de 4,5 euros que inclou: suc de taronja cafè, llet, te o cacau, torrades amb mantega i melmelada, bescuit casolà i fruita en almívar. En la localitat no hi ha serveis però traslladen amb cotxe al pelegrí que ho desitgi fins a Zubiri.
Camí Francès
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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