Albergue Ezpeleku
C/ San Martín, 3
Ilarratz
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marisa y Javier
Observaciones: Desayuno de 4,5 euros que incluye: zumo de naranja café, leche, té o cacao, tostadas con mantequilla y mermelada, bizcocho casero y fruta en almíbar. En la localidad no hay servicios pero trasladan en coche al peregrino que lo desee hasta Zubiri.
Camino Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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