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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue Ezpeleku

Disponible sin conexión
20
3
Albergue ezpeleku

C/ San Martín, 3
Ilarratz

948 30 47 21, 696 808 894

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marisa y Javier

Observaciones: Desayuno de 4,5 euros que incluye: zumo de naranja café, leche, té o cacao, tostadas con mantequilla y mermelada, bizcocho casero y fruta en almíbar. En la localidad no hay servicios pero trasladan en coche al peregrino que lo desee hasta Zubiri.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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