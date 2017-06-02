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Albergue Ezpeleku
C/ San Martín, 3
Ilarratz
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa e Javier
Observacións: Almorzo de 4,5 euros que inclúe: zume de laranxa café, leite, té ou cacao, tostadas con manteiga e marmelada, bizcocho caseiro e froita en almíbar. Na localidade non hai servizos pero trasladan en coche ao peregrino que o desexe até Zubiri.
Camiño Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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