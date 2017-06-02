Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Ezpeleku

Dispoñible sen conexión
16
0
Albergue ezpeleku

C/ San Martín, 3
Ilarratz

948 30 47 21, 696 808 894

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Marisa e Javier

Observacións: Almorzo de 4,5 euros que inclúe: zume de laranxa café, leite, té ou cacao, tostadas con manteiga e marmelada, bizcocho caseiro e froita en almíbar. Na localidade non hai servizos pero trasladan en coche ao peregrino que o desexe até Zubiri.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías