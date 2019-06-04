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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Estrella Gidaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
39
0

Herria kalea 2
Gares (Nafarroa)

(+34) 622 262 431

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natalia

Oharrak: Garesen dago, La Población kaleko 2. zenbakian, farmaziaren parean. Kale Nagusia jarraitzen du amaierara arte, izkinako zubira iritsi aurretik turismo bulegoa dago eta, eskuinean, horma baten ondoren, Izar Gidariaren etxea da. Ez dugu maskotarik onartzen.Aterpetxeko furgoneta bat dugu erromesak garraiatzeko (ibilbidearen araberako prezioak)

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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