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Estrella Gidaren aterpetxea
Herria kalea 2
Gares (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natalia
Oharrak: Garesen dago, La Población kaleko 2. zenbakian, farmaziaren parean. Kale Nagusia jarraitzen du amaierara arte, izkinako zubira iritsi aurretik turismo bulegoa dago eta, eskuinean, horma baten ondoren, Izar Gidariaren etxea da. Ez dugu maskotarik onartzen.Aterpetxeko furgoneta bat dugu erromesak garraiatzeko (ibilbidearen araberako prezioak)
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak