Albergue Estrela Guía

Rúa a Poboación 2

Ponte a Raíña (Navarra) (+34) 622 262 431 www.estrellaguia.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Natalia

Observacións: Está situado en Ponte a Raíña na Rúa A Poboación 2 en fronte á farmacia. Segue a Rúa Maior ata o final, antes de chegar á ponte na esquina está a oficina de turismo e, á dereita, a primeira casa despois dun muro é a casa do Estrela Guía. Non admitimos mascotas.Temos unha furgoneta do Albergue para o transporte de peregrinos (prezos segundo o percorrido)