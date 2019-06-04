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Albergue Estrela Guía
Rúa a Poboación 2
Ponte a Raíña (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Natalia
Observacións: Está situado en Ponte a Raíña na Rúa A Poboación 2 en fronte á farmacia. Segue a Rúa Maior ata o final, antes de chegar á ponte na esquina está a oficina de turismo e, á dereita, a primeira casa despois dun muro é a casa do Estrela Guía. Non admitimos mascotas.Temos unha furgoneta do Albergue para o transporte de peregrinos (prezos segundo o percorrido)
Camiño Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
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