Albergue Estrella Guía
Calle la Población 2
Puente la Reina (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Natalia
Observaciones: Está ubicado en Puente la Reina en la Calle La Población 2 en frente a la farmacia. Sigue la Calle Mayor hasta el final, antes de llegar al puente en la esquina está la oficina de turismo y, a la derecha, la primera casa después de un muro es la casa del Estrella Guía. No admitimos mascotas. Tenemos una furgoneta del Albergue para el transporte de peregrinos (precios según el recorrido)
Camino Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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