Albergue Estrella Guía

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Natalia

Observaciones: Está ubicado en Puente la Reina en la Calle La Población 2 en frente a la farmacia. Sigue la Calle Mayor hasta el final, antes de llegar al puente en la esquina está la oficina de turismo y, a la derecha, la primera casa después de un muro es la casa del Estrella Guía. No admitimos mascotas. Tenemos una furgoneta del Albergue para el transporte de peregrinos (precios según el recorrido)