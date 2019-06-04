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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Estrella Guía

Disponible sin conexión
77
29

Calle la Población 2
Puente la Reina (Navarra)

(+34) 622 262 431

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Natalia

Observaciones: Está ubicado en Puente la Reina en la Calle La Población 2 en frente a la farmacia. Sigue la Calle Mayor hasta el final, antes de llegar al puente en la esquina está la oficina de turismo y, a la derecha, la primera casa después de un muro es la casa del Estrella Guía. No admitimos mascotas. Tenemos una furgoneta del Albergue para el transporte de peregrinos (precios según el recorrido)

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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