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Alberg Estavella Guia
Calli la Població 2
Pont la Reina (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natalia
Observacions: Està situat en Puente la Reina al Carrer La Població 2 al davant a la farmàcia. Segueix el Carrer Major fins al final, abans d'arribar al pont en la cantonada està l'oficina de turisme i, a la dreta, la primera casa després d'un mur és la casa de l'Estavella Guia. No admetem mascotes.Tenim una furgoneta de l'Alberg per al transport de pelegrins (preus segons el recorregut)
Camí Francès
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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