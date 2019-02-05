Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara
Askatasunaren Enparantza, 1
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Erromesen Aterpetxea Larrabetzun
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Askatasunaren Enparantza, 1
Larrabetzu (Bizkaia)
609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Larrabuko anbulatorioan dagoen aterpetxea. Erromesen aterpetxeak anbulatorioaren goiko aldea hartzen du. Herriko erdigunean dago, eta Bizkaiko Ospitale Elkarteak kudeatzen du udan.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak