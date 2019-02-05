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Camí del Nord Etapa de Guernica a Lezama

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Alberg de Pelegrins de Larrabetzu

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de larrabetzu

C/ Askatasunaren Enparantza, 1
Larrabetzu (Bizkaia)

609 031 526 (Juan José Mateu, de l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: Alberg situat en l'ambulatori de Larrabeztu. L'alberg de pelegrins ocupa la part superior de l'ambulatori. Està al mateix centre de la localitat i és gestionat durant l'estiu per l'Agrupació d'Hospitaleros per Bizkaia.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Guernica a Lezama Etapa 6

Etapa de Guernica a Lezama

km 21,8
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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