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Alberg de Pelegrins de Larrabetzu
C/ Askatasunaren Enparantza, 1
Larrabetzu (Bizkaia)
609 031 526 (Juan José Mateu, de l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: Alberg situat en l'ambulatori de Larrabeztu. L'alberg de pelegrins ocupa la part superior de l'ambulatori. Està al mateix centre de la localitat i és gestionat durant l'estiu per l'Agrupació d'Hospitaleros per Bizkaia.
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