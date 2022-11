Albergue de Peregrinos de Larrabetzu

C/ Askatasunaren Enparantza, 1

Larrabetzu (Bizkaia) 609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia) www.hosvobi.org

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Albergue situado no ambulatorio de Larrabeztu. O albergue de peregrinos ocupa a parte superior do ambulatorio. Está no mesmo centro da localidade e é xestionado durante o verán pola Agrupación de Hospitaleros para Bizkaia.