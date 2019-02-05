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Albergue de Peregrinos de Larrabetzu
C/ Askatasunaren Enparantza, 1
Larrabetzu (Bizkaia)
609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Albergue situado no ambulatorio de Larrabeztu. O albergue de peregrinos ocupa a parte superior do ambulatorio. Está no mesmo centro da localidade e é xestionado durante o verán pola Agrupación de Hospitaleros para Bizkaia.
Camiño do Norte
Etapa de Gernika a Lezama
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