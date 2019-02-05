Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama
C/ Askatasunaren Enparantza, 1
Albergue de Peregrinos de Larrabetzu
Disponible sin conexión
2013
C/ Askatasunaren Enparantza, 1
Larrabetzu (Bizkaia)
609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: Albergue situado en el ambulatorio de Larrabeztu. El albergue de peregrinos ocupa la parte superior del ambulatorio. Está en el mismo centro de la localidad y es gestionado durante el verano por la Agrupación de Hospitaleros para Bizkaia.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Gernika a Lezama
km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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