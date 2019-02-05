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Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama

Albergue de Peregrinos de Larrabetzu

Disponible sin conexión
20
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Albergue de peregrinos de larrabetzu

C/ Askatasunaren Enparantza, 1
Larrabetzu (Bizkaia)

609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Albergue situado en el ambulatorio de Larrabeztu. El albergue de peregrinos ocupa la parte superior del ambulatorio. Está en el mismo centro de la localidad y es gestionado durante el verano por la Agrupación de Hospitaleros para Bizkaia.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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