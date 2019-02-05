Albergue de Peregrinos de Larrabetzu

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Albergue situado en el ambulatorio de Larrabeztu. El albergue de peregrinos ocupa la parte superior del ambulatorio. Está en el mismo centro de la localidad y es gestionado durante el verano por la Agrupación de Hospitaleros para Bizkaia.