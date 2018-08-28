Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera
Udaletxeko plaza, 18
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El Rey Casto aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
7570
Udaletxeko plaza, 18
Aretoak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mai.
Oharrak: WiFia
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 2
Etapa: Villapañadatik Salasera
km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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