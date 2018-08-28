Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Praza do Concello, 18
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Albergue O Rei Casto
Dispoñible sen conexión
7570
Praza do Concello, 18
Salas
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Maxi
Observacións: Wi-Fi
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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