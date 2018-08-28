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Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

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Albergue O Rei Casto

Dispoñible sen conexión
757
0
Albergue el rey casto

Praza do Concello, 18
Salas

670440909

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Maxi

Observacións: Wi-Fi

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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