Camí Primitiu Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
Plaza de l'Ajuntament, 18
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Alberg El Rei Cast
Disponible sense connexió
7570
Plaza de l'Ajuntament, 18
Salas
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maxi
Observacions: Wi-Fi
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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