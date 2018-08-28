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Camí Primitiu Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

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Alberg El Rei Cast

Disponible sense connexió
757
0
Albergue el rey casto

Plaza de l'Ajuntament, 18
Salas

670440909

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maxi

Observacions: Wi-Fi

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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