Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Lehengo N-VI, 6. zk.
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El Paso aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3140
Lehengo N-VI, 6. zk.
Valcarceko ibarra (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laua
Oharrak: Oinetxea. Gune guztia solairu berean dago, eskailerarik gabe, terraza eta kanpatzeko zelaia eta zaldientzako gunea dituela, herriaren erdian, elizaren ondoan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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