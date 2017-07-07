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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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El Paso aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
314
0
Albergue el paso

Lehengo N-VI, 6. zk.
Valcarceko ibarra (Leon)

628 10 43 09

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laua

Oharrak: Oinetxea. Gune guztia solairu berean dago, eskailerarik gabe, terraza eta kanpatzeko zelaia eta zaldientzako gunea dituela, herriaren erdian, elizaren ondoan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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