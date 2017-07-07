Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Antiga N-VIN, nº 6
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Albergue El Paso
Dispoñible sen conexión
3140
Antiga N-VIN, nº 6
Veiga de Valcarce (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Lalo
Observacións: Casa solariega. Todo o complexo está nunha mesma planta sen escaleiras, con terraza e pradaría paira acampada e zona paira cabalos, situado no centro do pobo xusto á beira da Igrexa.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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