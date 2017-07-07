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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue El Paso

Dispoñible sen conexión
314
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Albergue el paso

Antiga N-VIN, nº 6
Veiga de Valcarce (León)

628 10 43 09

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Lalo

Observacións: Casa solariega. Todo o complexo está nunha mesma planta sen escaleiras, con terraza e pradaría paira acampada e zona paira cabalos, situado no centro do pobo xusto á beira da Igrexa.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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