Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue El Paso

Disponible sin conexión
328
41
Albergue el paso

Antigua N-VI, nº 6
Vega de Valcarce (León)

628 10 43 09

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Lalo

Observaciones: Casa solariega. Todo el complejo está en una misma planta sin escaleras, con terraza y pradera para acampada y zona para caballos, situado en el centro del pueblo justo al lado de la Iglesia.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue El Paso

Ver todos

¡Envía tus fotografías!