Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Antigua N-VI, nº 6
Albergue El Paso
Disponible sin conexión
32841
Antigua N-VI, nº 6
Vega de Valcarce (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Lalo
Observaciones: Casa solariega. Todo el complejo está en una misma planta sin escaleras, con terraza y pradera para acampada y zona para caballos, situado en el centro del pueblo justo al lado de la Iglesia.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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