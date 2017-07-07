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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg El Pas

Disponible sense connexió
314
0
Albergue el paso

Antiga N-VI, núm. 6
Vega de Valcarce (Lleó)

628 10 43 09

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lalo

Observacions: Casa pairal. Tot el complex està en una mateixa planta sense escales, amb terrassa i prada per a acampada i zona per a cavalls, situat en el centre del poble just al costat de l'Església.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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