Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Antiga N-VI, núm. 6
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Alberg El Pas
Disponible sense connexió
3140
Antiga N-VI, núm. 6
Vega de Valcarce (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lalo
Observacions: Casa pairal. Tot el complex està en una mateixa planta sense escales, amb terrassa i prada per a acampada i zona per a cavalls, situat en el centre del poble just al costat de l'Església.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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