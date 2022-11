Alberg El Pas

Antiga N-VI, núm. 6

Vega de Valcarce (Lleó) 628 10 43 09 www.albergueelpaso.es

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lalo

Observacions: Casa pairal. Tot el complex està en una mateixa planta sense escales, amb terrassa i prada per a acampada i zona per a cavalls, situat en el centre del poble just al costat de l'Església.