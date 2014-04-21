Bide Primitiboa Aretoak Tineora
ETORB. COVIRÁN MERKATARITZAPEKO ERATZEA.
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El Cruzeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3540
ETORB. COVIRÁN MERKATARITZAPEKO ERATZEA.
La Espina (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maira
Oharrak:
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