Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo
AVDA. CONSTITUCIÓN BAJO COMERCIAL COVIRÁN.
Albergue El Cruce
Disponible sin conexión
35853
AVDA. CONSTITUCIÓN BAJO COMERCIAL COVIRÁN.
La Espina (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mayra
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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