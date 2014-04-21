Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo
AV. CONSTITUCIÓ SOTA COMERCIAL COVIRÁN.
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Alberg L'Encreuament
Disponible sense connexió
3550
AV. CONSTITUCIÓ SOTA COMERCIAL COVIRÁN.
L'Espina (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mayra
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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