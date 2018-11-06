Bide Frantsesa Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
Zabala kalea, 25,24003
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Covent Garden S.L.
Konexiorik gabe erabilgarri
00
Zabala kalea, 25,24003
Leon
Aterpetxearen jabegoa: Txano
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Txano
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 19
Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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