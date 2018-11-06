Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
C/Ampla 25,24003
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Hostel Covent Garden S.L.
Disponible sense connexió
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C/Ampla 25,24003
León
Propietat de l'alberg: Chano
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Chano
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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